Бельгия прочертила три красные линии по использованию российских активов

Правительство Бельгии определило три красные линии на использование российских активов в рамках предоставления кредита ЕС Украине. Об этом сообщило издание Politico .

По данным журналистов, страна потребовала от Евросоюза юридических обязательств и разделения рисков по плану использования замороженных активов России для выделения Украине «репарационного» кредита в размере 140 миллиардов евро. Большая часть средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что предложенная Еврокомиссией схема — это фактическая конфискация, противоречащая заявлениям о том, что кредит не включает в себя арест российских активов.

«Различие между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле чрезвычайно узкое. Если эти активы останутся обездвиженными в течение длительного периода времени, такая договоренность может рассматриваться как квазиконфискация», — объяснил Вевер.

Также бельгийский премьер отметил, что инициатива ЕК способна нарушить двусторонние инвестиционные соглашения Бельгии и Люксембурга с Россией.

Придерживаясь этой позиции, политик сформулировал три красные линии Бельгии: неприятие мер, которые могут расцениваться как изъятие активов; юридически обязательные, четко исполняемые гарантии разделения рисков с Европой; договоренность о немедленном возврате средств, если бельгийскому депозитарию Euroclear, хранящему ценные бумаги, потребуется срочно вернуть активы России, например, после подписания мирного договора.