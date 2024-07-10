Законопроект о выдворении беженцев приняли в парламенте Финляндии в первом чтении

В Финляндии в первом чтении приняли законопроект о выдворении беженцев из страны. Всего обсуждение этого вопроса заняло у финских властей семь часов, написало ИА НСН.

В стране считают, что утверждение закона о беженцах откроет путь к возможному рассмотрению вопроса об открытии пунктов пропуска на границе с Россией.

Законопроект не предполагает выдворение тех мигрантов, которые находятся в особо уязвимом положении.

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