Законопроект о выдворении беженцев приняли в парламенте Финляндии в первом чтении

В Финляндии в первом чтении приняли законопроект о выдворении беженцев из страны. Всего обсуждение этого вопроса заняло у финских властей семь часов, написало ИА НСН .

В стране считают, что утверждение закона о беженцах откроет путь к возможному рассмотрению вопроса об открытии пунктов пропуска на границе с Россией.

Законопроект не предполагает выдворение тех мигрантов, которые находятся в особо уязвимом положении.