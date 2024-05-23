Законопроект о расширении привлечения осужденных к работам приняли на Украине

На фоне сильного дефицита кадров на Украине Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который расширит возможности привлечения к работам осужденных. Об этом заявила в своем Telegram-канале депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Власти расширяют возможность привлечения осужденных к работам, в том числе на строительстве в условиях военного положения», — написала она.

Проект, по ее словам, поддержали 253 депутата. Этот документ предлагает предоставить возможность выполнять общественные работы на предприятиях любой формы собственности. Исключением будут только частные объекты.

Также предусматривается увеличение верхнего предела рабочего времени для общественных работ до восьми часов.

Геращенко добавила, что Рада также приняла в первом чтении законопроект, который позволит привлекать осужденных к хозяйственной деятельности в пенитенциарной системе.

«Видим злоупотребления с использованием труда осужденных. И считаем, что нужно усилить контроль за таким привлечением», — отметила депутат.

В начале мая в Нацбанке Украины заявляли, что численность рабочей силы в республике за два года упала на четверть. В числе причин назвали в том числе мобилизацию и отток мигрантов.