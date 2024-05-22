«Выгребли всех мужчин». Под Николаевом провели акцию против «людоловов» из ТЦК

Депутат Барбашов: в селе под Николаевом провели акцию против военкомов

В Николаевской области провели акцию неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом ТАСС рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

«Жители просто не пропустили служащих ТЦК в свое село. Выдвигались обвинения в том, что они „выгребли“ всех мужчин, что реально некому теперь работать», — пояснил собеседник агентства.

Барбашов подчеркнул, что как раз по Николаевской области можно наглядно убедиться, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство.

«Нет работников, некого посадить за трактор, на это жалуются фермеры», — добавил он.

Также депутат обратил внимание на заметное сокращение мужского населения на Украине на фоне мобилизации. В Николаеве, как и в других городах страны, на улицах практически нет мужчин, есть только женщины, инвалиды и сотрудники ТЦК. Последних Барбашов назвал «людоловами».

«[Они] проводят сейчас облавы на население. То есть буквально выйти из дома стало опасно», — подчеркнул он.