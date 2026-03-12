Законопроект о «налоге миллионеров» приняли в Вашингтоне

Власти штата Вашингтон приняли законопроект о введении налога с высоких доходов, известного как «налог миллионеров». Об этом сообщила газета The New York Times.

Документ предполагает ставку 9,9% на личные доходы более чем один миллион долларов в год. Законопроект затронет около 20 тысяч домохозяйств и начнет приносить бюджету около четырех миллиардов долларов в год.

Закон вступит в силу после подписания губернатором Бобом Фергюсоном. По мнению критиков, мера грозит оттоком состоятельных жителей. На этой неделе экс-глава Starbucks Говард Шульц объявил о переезде во Флориду, а в 2023 году штат покинул основатель Amazon Джефф Безос.

Доход от налога планируется направить на основные государственные услуги.

