Верховный суд США принял историческое решение, объявив незаконным введение президентом Дональдом Трампом тарифов на импорт товаров из крупных мировых экономик. По мнению судей, глава государства превысил свои конституционные полномочия, воспользовавшись законом, предназначенным исключительно для чрезвычайных ситуаций. Ситуацию прокомментировали китайские аналитики в материале Sohu, их слова привел сайт «ФедералПресс» .

Решение вызвало резкую реакцию со стороны Трампа, который выразил свое недовольство и заявил о намерении оспорить вердикт в суде. Американскому правительству предписано компенсировать пострадавшим странам убытки на сумму около 175 миллиардов долларов.

Эксперты из КНР подчеркнули, что данное постановление существенно ослабляет торговую стратегию Трампа и ставит под угрозу всю систему тарифов, выстроенную его администрацией.

Несмотря на угрозы повысить налоги в ответ на судебное решение, аналитики считают, что подобная мера лишь усилит экономическую напряженность и негативно скажется на позициях США на международной арене.