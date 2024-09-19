Политолог Беше-Головко: у левых французских партий недостаточно поддержки для импичмента Макрона

Доктор публичного права Университета Монпелье, профессор МГУ Карин Беше-Головко в беседе с телеканалом «Звезда» сообщила, что у левых партий недостаточно поддержки для того, чтобы запустить процедуру импичмента Эммануэля Макрона.

Макрон избегает кандидатов, которых ему предлагали левые в качестве премьер-министра. По словам эксперта, он пытается найти человека, с которым мог бы работать.

Беше-Головко пояснила, что процедуру импичмента во Франции можно запустить только на основании серьезных проступков президента, которых со стороны Макрона не было.