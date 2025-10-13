Журналист Боуз: отправьте главу ЕК и Джонсона на СВО, все закончится за сутки

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона стоит отправить в зону спецоперации. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

«Отправьте фон дер Лгунью и кретина Бориса Джонсона (никогда не носивших форму) на фронт. <…> Это закончится за 24 часа», — написал он, пояснив, что они должны на себе ощутить, что такое украинский конфликт.

Реакция журналиста последовала за заявлением Джонсона, призвавшего отправить западных военных на Украине, причем немедленно. Что касается фон дер Ляйен, то она активно выступает в поддержку киевского режима, призывая снабжать его оружием.

В начале октября она даже поругалась с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем из-за Украины. Ему не понравились ее слова о планах ЕС развернуть воинский контингент по окончании конфликта. Мерц осадил фон дер Ляйен, отметив, что у Берлина таких планов нет и вообще это не ее дело.