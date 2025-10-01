Bloomberg: Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и полномочий в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поругались из-за Украины. Об этом сообщила газета Bloomberg .

По информации ее источников, глава Еврокомиссии заявила, что ЕС планирует развернуть воинский контингент на Украине по окончании конфликта, а канцлер Германии ответил, что по крайней мере у его страны таких планов нет и что это не дело фон дер Ляйен.

Кроме того, Мерцу хотелось бы, чтобы Германия принимала больше решений в Евросоюзе, тогда как фон дер Ляйен централизовала власть в Брюсселе.

«Мы должны поставить палки в колеса брюссельской машине», — заявил Мерц на встрече с бизнес-кругами в пятницу.

Ранее немецкий оппозиционный политик Сара Вагенкнехт предупредила, что Германия станет стороной конфликта, если отправит войска на Украину.