Закон об иноагентах вступил в силу в Грузии

Акт о регистрации иностранных агентов вступил в силу в Грузии. Закон является точным аналогом правовой инициативы FARA (Foreign Agents Registration Act), принятой в США.

Дата вступления закона об иноагентах в силу указана на официальном портале Законодательного вестника Грузии, где публикуются официальные нормативные акты.

Ранее, 1 апреля, грузинский парламент в третьем и окончательном чтении принял закон. Закон предусматривает, в том числе, тюремное заключение на срок до пяти лет, распространяется как на организации, так и на физические лица.

Антикоррупционное бюро Грузии назначено следить за выполнением нового закона. Согласно тексту документа, физическое лицо либо организация считаются иностранным агентом, если в Грузии их деятельность служит интересам другого государства, либо финансируется из-за рубежа

Закон также распространяется на СМИ. Подпадающие под действие закона лица должны направить официальное заявление в Антикоррупционное бюро Грузии в течение 10 дней, как стали иностранными агентами в виду своей деятельности.