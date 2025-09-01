Заключенные во французской тюрьме для наркоторговцев объявили голодовку
Во Франции часть заключенных, содержащихся в первой тюрьме повышенной безопасности для особо опасных наркоторговцев, объявили голодовку. Об этом написала газета Figaro.
По данным издания, протест начался спустя несколько дней после того, как заключенные три ночи подряд затапливали камеры и коридоры. Сейчас около 20 человек отказались от пищи в знак несогласия с переводом в спецучреждение и условиями содержания.
Среди бастующих — глава марсельского наркокартеля Мохамед Амра. В феврале его задержали в Румынии спустя девять месяцев после побега.
Отмечается, что даже в условиях строгого режима главари преступных группировок нередко продолжают управлять своими сетями из-за решетки.
Ранее стало известно, что власти Таиланда депортируют в Россию руководителя банды наркоторговцев Игоря Выговского.