Заключенные во французской тюрьме для наркоторговцев объявили голодовку

Во Франции часть заключенных, содержащихся в первой тюрьме повышенной безопасности для особо опасных наркоторговцев, объявили голодовку. Об этом написала газета Figaro .

По данным издания, протест начался спустя несколько дней после того, как заключенные три ночи подряд затапливали камеры и коридоры. Сейчас около 20 человек отказались от пищи в знак несогласия с переводом в спецучреждение и условиями содержания.

Среди бастующих — глава марсельского наркокартеля Мохамед Амра. В феврале его задержали в Румынии спустя девять месяцев после побега.

Отмечается, что даже в условиях строгого режима главари преступных группировок нередко продолжают управлять своими сетями из-за решетки.

Ранее стало известно, что власти Таиланда депортируют в Россию руководителя банды наркоторговцев Игоря Выговского.