Заключенные удрали из американской тюрьмы через дыру в туалете

NBC: 10 заключенных сбежали из тюрьмы в США через дыру в туалете

В Новом Орлеане 10 человек сбежали из тюрьмы через отверстие в туалете. Среди них есть обвиняемые в убийстве. Об этом сообщил телеканал NBC .

«Отверстие, в котором есть несколько металлических прутьев, вырезано позади того места, где обычно находятся раковина и туалет. Горизонтальные планки, которые должны быть в верхней половине проема, по-видимому, отсутствуют», — отметили журналисты.

Заключенных, счастливо выбегающих на свободу, сняла камера видеонаблюдения, как сообщил Telegram-канал Baza. Перед побегом они оставили послание: написали в камере, что убежать было слишком легко, и нарисовали смайлик. В Новом Орлеане сейчас ищут беглецов.

Пока неизвестно, сами ли заключенные пробили отверстие или нашли его и спланировали побег.

В ходе пресс-конференции шериф Сьюзан Хатсон сообщила, что заключенным было бы сложно совершить побег без посторонней помощи. Проводится расследование, чтобы установить, оказывал ли кто-либо содействие беглецам. Позднее Хатсон добавила, что есть основания полагать, что помощь была оказана людьми, работающими «внутри департамента».

Ранее арестант на Камчатке сбежал от работников ФСИН, когда его отправили к стоматологу. Найти обвиняемого в мошенничестве удалось спустя два дня. Против сотрудников ФСИН возбудили уголовное дело по статье о халатности.