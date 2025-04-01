На Камчатке арестант сбежал от сотрудников ФСИН, когда его отправили лечить зубы

Арестант на Камчатке сбежал от работников ФСИН, когда его отправили к стоматологу. Против сотрудников конвоя возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Происшествие случилось 17 марта, обвиняемого в мошенничестве 29-летнего арестанта отправили в одну из стоматологических поликлиник.

«В результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей и непринятия должных мер контроля и надзора за следственно-арестованным со стороны осуществлявших конвоирование должностных лиц следственного изолятора, мужчина совершил побег», — заявили в ведомстве.

Найти арестанта удалось только через два дня. В итоге против сотрудников ФСИН возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Похожая ситуация случилась в прошлом году. Заключенный сбежал из СИЗО в Новокузнецке. Он отбывал срок в отряде по хозяйственному обслуживанию и совершил побег во время выхода на работу.