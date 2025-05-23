Заказной след нашли в убийстве экс-советника Януковича

Следователи выдвинули версию, что убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича — Андрея Портнова — в Мадриде носило заказной характер. Об этом со ссылкой на источники в полиции Испании сообщила газета El Tiempo .

Собеседники журналистов не исключили, что с бывшим украинским чиновником могли свести счеты криминальные структуры, с которыми он имел контакты, но также не исключили политической мотивации дела.

Полученные журналистами данные расследования показали, что расстрелявший Портнова киллер перед школой, куда бывший чиновник привез детей, скрылся с места преступления на машине, где находились двое помощников.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что автомобиль доехал до лесистой местности и злоумышленники скрылись в зарослях.

В минувший четверг, 22 мая, суд Испании засекретил все материалы расследования убийства Андрея Портнова. Ограничение объяснили тайной следствия для скорейшей поимки преступника.