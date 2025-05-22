Суд Испании закрыл материалы дела об убийстве экс-советника Януковича

В Испании суд принял решение засекретить детали следствия по делу об убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича — Андрея Портнова. Об этом сообщило агентство EFE.

По данным издания, судья, занимающаяся расследованием преступления, ограничила доступ к материалам дела. Такие меры она объяснила «необходимостью сохранить ход следствия в тайне, пока продолжается поиск преступников».

В Посуэло-де-Аларкон, рядом с Американской школой, киллер несколько раз выстрелил в Портнова, когда тот привез в школу детей.

Очевидцы сообщили, что слышали шесть или семь выстрелов. Испанская полиция разыскивает трех человек, причастных к гибели экс-советника Януковича.