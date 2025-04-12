Глава РФПИ Дмитриев призвал журналиста Блэра заняться делом, а не обвинениями

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посоветовал британскому журналисту Дэвиду Блэру «заняться делом» в ответ на обвинения в свой адрес. Свой призыв глава РФПИ написал в соцсети Х .

«Дорогой Дэвид, возможно, по-настоящему зловещи те, кто навешивает ярлыки на других и неустанно трудится, чтобы подорвать диалог между США и Россией и мирный процесс. Займитесь делом», — заявил он.

По мнению Дмитриева, Блэру нужно позволить «честным британским журналистам» спасать репутацию журналистики в стране. Но это будет тяжелая работа, отметил глава РФПИ.

Ранее Блэр назвал Дмитриева «зловещим кремлевским инсайдером, чья миссия — обмануть Белый дом». Вместе с постом журналист опубликовал в соцсети Х ссылку на статью The Telegraph с биографической информацией о главе РФПИ.

Политолог Сергей Брекотин ранее назвал преимущества Дмитриева, которые могут сыграть важную роль в переговорах между Россией и США.