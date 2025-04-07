Политолог Брекотин назвал Дмитриева замечательной фигурой для переговоров с США

Директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, несмотря на отсутствие статуса чиновника или военного, обладает значительным влиянием. Об этом заявил политолог Сергей Брекотин в эфире радиостанции Sputnik .

Аналитик отметил преимущества главы РФПИ, которые могут сыграть важную роль в переговорах между Россией и США. Он назвал его замечательной фигурой для проведения соответствующего мероприятия.

«Немаловажный факт из его биографии: он занимался продвижением вакцины „Спутник“ за границей. Он блестяще владеет английским языком, у него есть степень MBA, он закончил Гарвардский университет», — пояснил эксперт.

По мнению Брекотина, детали переговоров вряд ли будут преданы огласке, но сам факт их проведения на столь высоком уровне уже является положительным знаком.