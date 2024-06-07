Заявления Макрона об Украине сочли провокацией

Песков назвал провокацией заявления Макрона об Украине

Фото: РИА «Новости»

Россия воспринимает как провокацию заявления французского президента Эммануэля Макрона об Украине. Об этом на брифинге на полях ПМЭФ-2024 сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

Макрон ранее заявил о готовности прямого участия в конфликте на Украине.

«Декларируя готовность прямого участия Франции в военном конфликте, Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима. Учитывая, что Франция — член ЕС, член НАТО, большая европейская страна, мы считаем весьма провокационными эти заявления. Они не способствуют ничему позитивному и нагнетают напряженность на континенте», — отметил Песков.

Ранее Макрон также разрешил украинским военным обстреливать российскую территорию из французского оружия. Сенатор Алексей Пушков назвал его поджигателем потенциальной войны между НАТО и Россией.

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