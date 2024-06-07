Заявления Макрона об Украине сочли провокацией
Песков назвал провокацией заявления Макрона об Украине
Россия воспринимает как провокацию заявления французского президента Эммануэля Макрона об Украине. Об этом на брифинге на полях ПМЭФ-2024 сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
Макрон ранее заявил о готовности прямого участия в конфликте на Украине.
«Декларируя готовность прямого участия Франции в военном конфликте, Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима. Учитывая, что Франция — член ЕС, член НАТО, большая европейская страна, мы считаем весьма провокационными эти заявления. Они не способствуют ничему позитивному и нагнетают напряженность на континенте», — отметил Песков.
Ранее Макрон также разрешил украинским военным обстреливать российскую территорию из французского оружия. Сенатор Алексей Пушков назвал его поджигателем потенциальной войны между НАТО и Россией.