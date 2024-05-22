Заявления Франции и Италии о контактах с Россией сочли риторикой
Дипломат Студенников: за риторикой французов и итальянцев нет конкретных шагов
Россия периодически слышит от Италии и Франции заявления об открытости к контактам, однако за ними нет конкретных шагов. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
«Действительно, время от времени мы слышим от итальянцев и французов, как и от других европейцев, заявления про их открытость в контактах с Россией. За ними нет конкретных шагов, все это остается риторикой. Порой они таким образом хотят заретушировать или смягчить собственные радикальные высказывания», — привело слова дипломата РИА «Новости».
Студенников напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что покровители киевского режима на Западе не готовы к открытому, честному и равноправному диалогу, который основан на учете интересов друг друга и взаимном уважении.
«У нас нет и не было никаких иллюзий. Как и нет доверия, которое кардинально подорвали за последний год», — добавил он.
Ранее Путин назвал главную проблему урегулирования кризиса на Украине.