Песков: никакого осязаемого «плана мира» Зеленского пока нет даже для Запада

Для западных стран нет хоть сколько-то осязаемого «плана мира» Владимира Зеленского. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Что они там будут принимать? Там речи не идет о каком-то принятии. Пока осязаемого-то нет ничего, даже для них», — сказал официальный представитель Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что в наличии у него есть «план мира», который приведет к «победе Украины». По его словам, следование всем пунктам принудит Россию к окончанию конфликта посредством дипломатии.

Постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявлял, что если Запад не даст избавиться от захватившего Украины киевского режима мирным путем, то Россия продолжит спецоперацию. Он подчеркнул, что для РФ украинский народ всегда был братским.