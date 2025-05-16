Президент Украины Владимир Зеленский устраивает истерику вместо того, чтобы признать очевидный российский статус Крыма. Об этом РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он предположил, что украинский лидер либо показывает свое невежество, либо сознательно искажает факты. По словам Константинова, Зеленскому следует изучить Конституцию Украины, в которой есть информация о праве народа на самоопределение.

«К тому же, не Зеленскому, наплевавшему на закон и узурпировавшему власть в стране, рассуждать о попранной и растоптанной им конституции», — добавил депутат.

Константинов также не исключил, что украинский президент не читал конституцию.

Ранее речь Зеленского раскритиковал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он рассказал, что глава государства продемонстрировал на пресс-конференции в Анкаре свою оторванность от реальности.