Заявление офиса Владимира Зеленского о прошедших консультациях с Западом относительно легитимности его статуса стало чистосердечным признанием о реальных правителях Украины. Об этом РИА «Новости» заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Ранее замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая отметила, что в настоящее время нет оснований для обращения Конституционный суд Украины по поводу его легитимности. Она утверждала, что осенью 2023 года по этому вопросу состоялись политические консультации при участии США, Евросоюза и представителей Верховной рады Украины.

«Заявление Мудрой про консультации с США и Евросоюзом касательно пребывания Зеленского у власти стало чистосердечным признанием о том, кто на самом деле правит Украиной. Признание того, что страной формально руководит марионетка, которую назначил коллективный Запад», — сказал Смирнов.

Текущий срок полномочий Зеленского истек уже 20 мая. Он отменил выборы президента в 2024 году, сославшись на всеобщую мобилизацию и военное положение.