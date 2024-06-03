Зеленский решил не обращаться в КС по поводу своей легитимности

Офис Зеленского сообщил, что он не будет обращаться в КС по вопросу легитимности

На Украине заявили, что оснований для обращения Владимира Зеленского в Конституционный суд страны по поводу его легитимности нет. На это указала замглавы офиса президента республики Ирина Мудрая в интервью местному изданию «Бабель» .

«Учитывая нормы конституции, законодательство и договоренности парламентских фракций, я считаю, у президента нет оснований обращаться в Конституционный суд», — подчеркнула она.

Мудрая заявила, что осенью 2023 года состоялись политические консультации, участие в которых приняли представители групп и фракций Верховной рады Украины, специалисты ЕС и США. По ее словам, тогда же подписали заключение о достижении согласия и взаимопонимания между представителями всех парламентских фракций.

Участники консультаций, пояснила Мудрая, условились, что выборы в стране проведут после завершения конфликта с Россией. Специальный закон, который урегулирует процесс, должен был разработать парламент.

«Кажется, на это заложили не менее шести месяцев после окончания военного положения», — добавила замглавы офиса Зеленского.

Срок его полномочий истек 20 мая. Выборы президента Украины, которые должны были состояться в 2024 году, отменили. Причиной для этого назвали военное положение и всеобщую мобилизацию.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что легитимность Зеленского закончилась.