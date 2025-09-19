Норвежский профессор объяснил, к чему приведут манипуляции ЕС с активами России

Манипуляции Евросоюза с замороженными российскими активами подорвут доверие мира к ЕС. Это будет фактически кража, заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен.

«ЕС хочет украсть российские активы, не называя это кражей. <…> Следствие этого в том, что ЕС не может позволить себе прекратить конфликт, поскольку объединение не может вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять Европе», — предупредил Дизен.

Профессор отметил, что Евросоюз хочет совершить фактически кражу российских активов.

Накануне стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность использовать замороженные российские активы для так называемого «репарационного займа» Украине. Это позволит обойти вето Венгрии, так как решение будет принимать «коалиция желающих», а не все страны-члены ЕС.