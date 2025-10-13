Республиканцы в США изменили свою позицию по военной помощи Украине

Республиканцы в США продемонстрировали растущую поддержку военной помощи Украине на фоне сообщений о передаче Вашингтоном разведданных Киеву. Такие данные опубликовал журнал Newsweek со ссылкой на результаты социологического исследования.

Опрос, проведенный компанией HarrisX и Гарвардским университетом, показал неожиданные результаты. Среди республиканцев 73% респондентов поддержали поставки оружия на Украину и введение санкций против России.

Этот показатель немного превышает поддержку среди демократов, которая составила 72%. Разница находится в пределах погрешности, но при этом отражает изменение настроений с начала года.

Исследование провели среди более 2,4 тысячи американских избирателей в первые несколько дней октября. Полученные данные сигнализируют о сдвиге в позиции республиканцев по вопросу помощи Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести против России серьезные пошлины, если она не согласится на прекращение конфликта.