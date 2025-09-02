Заявление Трампа коснется штаб-квартиры Космического командования США

Американский президент выступит с заявлением, связанным со штаб-квартирой Космического командования США. Об этом сообщила Служба распространения визуальной информации Министерства обороны (DVIDS).

Она уточнила, что трансляцию выступления Трампа проведут с 20:50 до 22:00 по московскому времени.

Ранее журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих рассказала, что речь президента будет связана с Пентагоном. В некоторых СМИ предположили, что Трамп хочет сделать заявление в связи с распространившимися слухами о своей смерти.

В последние дни в Сети стала набирать популярность теория о том, что глава государства перестал появляться на публике, потому что скоропостижно скончался. Аргументом для сторонников этой версии стала фраза вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности возглавить страну «если, не дай бог, случится ужасная трагедия».