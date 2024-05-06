Важное 06 мая 2024, 12:31 Заявление СВР о поиске альтернатив Зеленскому оценили в Кремле Песков: рано комментировать сообщения про усилия США по замене Зеленского РИА «Новости»

Читать 360 в

В Кремле не будут преждевременно комментировать заявления Службы внешней разведки РФ о поиске Западом альтернатив Владимиру Зеленскому на посту президента Украины. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Об этом говорить сейчас преждевременно. Предлагаю обращаться к коллегам из Службы внешней разведки за разъяснениями», — заявил он.

Реклама

Ранее в понедельник пресс-бюро СВР сообщило, что Запад начал поиск альтернативы Зеленскому. Среди потенциальных кандидатов назвали бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, мэра Киева Виталия Кличко и экс-президента Петра Порошенко.

Песков заявлял, что участь Зеленского уже предрешена. По его словам, киевский режим заразил национализмом страну, а затем начал кидать в топку конфликта с Россией «тысячи и тысячи людей». Пресс-секретарь президента не исключил, что легитимность Зеленского поставят под сомнение.