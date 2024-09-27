Заявление Путина о ядерной доктрине заинтересовало приехавших на ГА ООН

Вучич рассказал о реакции на ГА ООН на предложение Путина по ядерной доктрине

Заявление президента Владимира Путина о новой ядерной доктрине России привлекло большое внимание участников 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщило издание Informer , на это указал лидер Сербии Александр Вучич.

Он рассказал, что провел встречи с европейскими и мировыми политиками, в ходе которых тема ядерной доктрины России оказалась в центре внимания.

«Заявление Путина привлекло большое внимание», — отметил президент Сербии.

Он также добавил, что на Генассамблее активно обсуждали вопросы развития искусственного интеллекта, а также соперничество между США и Китаем.

Ранее Путин предложил внести изменения в российскую ядерную доктрину. В обновленной версии документа агрессию против России со стороны неядерного государства, но при поддержке ядерного, предлагается рассматривать как совместное нападение на страну.

Политолог Наталия Елисеева ранее отметила, что большую часть конфликтов против РФ поддерживают Соединенные Штаты, которые обладают значительным ядерным арсеналом.