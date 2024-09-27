Политолог Елисеева: большая часть конфликтов против РФ поддерживается США

Политолог Наталия Елисеева назвала ключевой момент в изменении ядерной доктрины РФ. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, теперь Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие даже против страны-агрессора, которая не имеет ЯО, но получает помощь от государства с такими возможностями.

Специалист отметила, что большая часть конфликтов против РФ поддерживается Соединенными Штатами. У них есть достаточно большое количество ядерного оружия, добавила Елисеева.