Заявление Макрона о России назвали политической и человеческой подлостью

Рогов обвинил Макрона в подлости из-за высказывания об угрозе России для ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил политическую и человеческую подлость, когда назвал Россию угрозой для Европы. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он добавил, что высказывание французского лидера также является примером лицемерия по отношению к Украине

«Заявление Макрона — это человеческая и политическая подлость по отношению к России», — подчеркнул Рогов.

После обращения Макрона к нации многие французы набросились на главу государства с критикой. Пользователи Сети попросили его забрать свои слова о российской угрозе обратно. Некоторые предупредили французского лидера, что никто из граждан страны не поддержит его высказывание.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил заявление Макрона с истерикой. По его словам, французский президент хочет с помощью громких высказываний объединить вокруг европейские страны и стать единоличным лидером Евросоюза.