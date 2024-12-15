Заявление Франции о производстве беспилотников в Турции спровоцировало напряженность
Defence Turk: Доклад Франции о производстве дронов в Турции вызвал напряженность
Доклад Министерства обороны Франции о производстве беспилотных летательных аппаратов Турцией вызвал дипломатический кризис между двумя странами из-за публикации фотографий стратегических объектов Анкары, сделанных со спутника. Об этом сообщил портала Defence Turk.
«Министерство национальной обороны Турции, встревоженное обнародованием спутниковых фотографий стратегических объектов по производству беспилотников, потребовало от французского посольства заявления и отзыва исследования», — отмечено в материале.
Турецкая сторона обратилась к соответствующему французскому ведомству, субподрядчикам и другим лицам, причастным к подготовке доклада, с просьбой удалить опубликованные фотографии и сам документ со своих сайтов. Однако, как сообщают французские издания, данный отчет основан на исследованиях из открытых источников и не содержит никакой секретной информации.
Ранее Турция подала в США заявки на выход из санкционного списка по Газпромбанку. Турецкие представители подняли вопрос о выходе из списка стран с ограничениями во время переговоров с госсекретарем США Блинкеном в Анкаре. Белый дом ввел санкции против «Газпромбанка», а также против 50 российских банков с международными связями.