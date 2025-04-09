Заявка на товарный знак из Афганистана поступила в Роспатент впервые за пять лет

Компания Misgaran из Афганистана подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу российского патентного ведомства.

Заявка поступила 26 февраля. В марте ее приняли на рассмотрение. По данным Роспатента, это первый за почти пять лет случай, когда представители Афганистана решили оформить бизнес в России.

Согласно оформленной документации, руководители компании Misgaran планируют выйти на рынок продажи техники для приготовления еды и напитков, столовых приборов и кухонной утвари.

На русскоязычной версии сайта афганистанской компании появилось сообщение о том, что «Misgaran официально запустил свои услуги».

В конце марта две заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака подал ранее прекративший работу в России бренд нижнего белья Victoria’s Secret. Заявителем выступила российская дочерняя компания американской фирмы «Викториа’с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент». Компания планирует продавать нижнее белье, спортивную одежду и косметику под известным брендом.