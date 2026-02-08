Россия удивлена отсутствием реакции Израиля на уничтожение мемориалов советским военным, остановившим Холокост. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Пока отсутствие их реакции вызывает лишь удивление», — отметила она.

Россия пытается убедить Израиль в том, что уничтожение советских памятников, в том числе евреям, это один из факторов роста антисемитизма в европейских странах.

В прошлом году на военном кладбище в Таллине уничтожили монументы советским солдатам. Акт вандализма произошел 2 апреля на фоне чествования легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым в Эстонии воздвигают памятники.