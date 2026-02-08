Захарову удивило отсутствие реакция Израиля на снос советских памятников в Европе

Фото: РИА «Новости»

Россия удивлена отсутствием реакции Израиля на уничтожение мемориалов советским военным, остановившим Холокост. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Пока отсутствие их реакции вызывает лишь удивление», — отметила она.

Россия пытается убедить Израиль в том, что уничтожение советских памятников, в том числе евреям, это один из факторов роста антисемитизма в европейских странах.

В прошлом году на военном кладбище в Таллине уничтожили монументы советским солдатам. Акт вандализма произошел 2 апреля на фоне чествования легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым в Эстонии воздвигают памятники.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте