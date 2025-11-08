Захарову насмешил промах Байдена в попытке уколоть Трампа

Захарова посмеялась над словами Байдена о несовместимости демократии и монархий

Пожелавший оскорбить действующего президента США Дональда Трампа его предшественник Джо Байден промахнулся и раскритиковал европейские монархии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова .

Так она прокомментировала слова бывшего американского лидера «При демократии нет королей».

«Метился в Трампа, а попал за океан», — пояснила Захарова.

Дипломат предложила дождаться реакции короля Великобритании Карла III, которого явно удивят слова американского друга, фактически заявившего, что в его стране демократии нет.

«Работы прибавится и у ПАСЕ, которая буквально обязана принять резолюцию с осуждением отката Испании, Нидерландов, Бельгии, Дании, Швеции и других стран Европы от демократии», — добавила Захарова.

За последние несколько недель бывший и действующий президенты США обменялись взаимными оскорблениями. Байден заявил, что Трамп позорит страну своими действиями, и добавил, что в Соединенных Штатах действует демократия, которая не приемлет существования королей.

Трамп назвал Байдена преступником, которому место в тюрьме. Он подчеркнул, что жестко расправился со своим предшественником, которого считает подлецом и неудачником.