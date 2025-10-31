«Урод, как внутри, так и снаружи!» Трамп написал жестокий пост о Джо Байдене

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети гневный пост о Джо Байдене. Нынешний американский лидер назвал экс-главу Штатов «уродом, как внутри, так и снаружи».

Поводом для реакции Трампа стала новость о том, что расследование по делу о погроме в Капитолии, начатое против него при администрации Байдена, оказалось бездоказательным.

«Он — преступник и должен сидеть в тюрьме. Крупный подлец и неудачник. Урод, как внутри, так и снаружи! Я его здорово отделал, и мне нравится смотреть, как он корчится», — написал Трамп.

Ранее американский лидер сообщил, что команда Байдена шпионила за конгрессменами и сенаторами. Президент добавил, что у него есть все доказательства. По его словам, «этих либеральных левых психов» нужно привлечь к ответственности.