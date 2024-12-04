Официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу перед встречей министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.

«Аннулирование официальному представителю МИД России накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы стало беспрецедентным случаем», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что формулировка аннулирования документа была следующей «в силу не зависящих от нас обстоятельств».

Захарова в Telegram-канале раскритиковала аннулирование визы, но призналась, что благодаря этому теперь сможет посетить выступление детского коллектива «Домисолька» на концерте в Кремлевском дворце

«Теперь же не осталось ни взаимодействия, ни сотрудничества, а вместо принципов — беспринципность. В эти самые „корзины“ ОБСЕ выбрасывает собственные решения», — добавила дипломат.

Российскую делегацию на встрече в Мальте возглавит глава МИД Сергей Лавров, это его первая поездка в страну ЕС после начала специальной военной операции.