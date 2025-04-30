Еврокомиссия пригрозила Вучичу тяжелыми последствиями за поездку в Москву на 9 Мая

Представитель ЕК Мерсье: визит Вучича в РФ на 9 Мая осложнит прием Сербии в ЕС

Участие президента Сербии Александра Вучича в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, повлечет за собой серьезные последствия для страны. Об этом со ссылкой на официального представителя Еврокомисии Гийома Мерсье сообщило РИА «Новости».

По его словам, во время рабочей поездки в Сербию европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос напомнила о том, что поездка Вучича в Россию не пройдет бесследно и повлияет на ход переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

«Она заявила, что продолжит поддерживать устремления сербского народа в Евросоюз, но участие президента Вучича в военном параде в Москве окажет влияние на эти усилия», — сказал Мерсье журналистам.

Ранее стало известно, что в торжественных мероприятиях 9 Мая в Москве примут участие главы 19 государств. Это страны СНГ, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Китай, Куба, Сербия и Словакия.