Конфликт на Украине разделил Запад, сообщило издание Foreign Policy . Россия наслаждается плодами успеха: в стране усилилось единство, а государства Востока стремятся к сотрудничеству. У Владимира Путина есть все основания считать себя победителем в этой длительной геополитической игре.

«Путин уже победил. Он выявил фатальные разногласия на „Западе“, в то время как россияне по-прежнему поддерживают его», — написали авторы публикации.

Журналист Майкл Хирш отметил, что у Путина есть все основания для уверенности в себе. Он достиг гораздо более значимой цели — разделить и ослабить страны НАТО, что многие аналитики считают его первостепенной задачей.

«Ничто не показало этого яснее, чем фиаско последних нескольких недель, когда переговоры под началом президента США вылились в какофонию беспорядочных обвинений между обоими берегами Атлантики — американцы и европейцы выдвинули решительно несовместимые мирные предложения и гневно бросились упрекать друг друга в подрыве дипломатии», — написал он.

За последние дни пропасть между США и Европой стала еще глубже. В интервью Трамп заявил, что Западная Европа слаба и загнивает. Он также намекнул, что Украина должна уступить Донбасс Путину.

Россия хочет завершения конфликта на Украине, а не короткого перемирия. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Владимира Зеленского о готовности Киева к «энергетическому перемирию», сообщил RT. Москва стремится к устойчивому миру, достигнутому за счет подписания соответствующих документов.