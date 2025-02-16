Странам Запада стоит взять политическую карту, чтобы осознать, что без России Европа существовать не может. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба о «дипломатической какофонии».

Дипломат пояснила, что термин «Европейский концерт» появился в начале XIX века и обозначал систему отношений между странами, которые сложились после наполеоновских войн.

«Концерт в данном случае подразумевает „согласие“», — пояснила Захарова.

Она добавила, что систему разрушила Первая мировая война. Установившийся новый порядок оказался нестабильным и привел к самой смертельной битве, охватившей разные уголки мира.

Ориентируясь на этот термин, президент Финляндии Стубб в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности назвал действующее положение дел в Европе дипломатической какофонией.

«Отвечая на это, хочу сказать следующее. Западной Европе, надо взять карту и понять, что без России никакой Европы нет, что Россия — это и есть Европа, учитывая сохраненные у нас истинные ценности, которые у себя дома были западноевропейцами уничтожены. И пока вы этого не сделаете, вместо концерта будет какофония», — написала Захарова.

С критикой стран Европы за отказ от демократических стандартов и фундаментальных ценностях в первый день Мюнхенской конференции по безопасности выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он подчеркнул, что политики Евросоюза открыли шлюз для миллионов мигрантов, пропустив к себе боевиков террористических организаций, под надуманным предлогом отменили результаты первого тура голосования на президентских выборах Румынии, посчитав, что победитель купил себе продвижение в социальных сетях.

«Если ваша демократию может разрушить цифровая реклама за несколько тысяч долларов, значит она слабая», — отметил Вэнс.

Вице-президент США добавил, что политики должны вступать в борьбу, а не просто отменять своих оппонентов, у которых также есть поддержка избирателей.