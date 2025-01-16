Захарова заявила о недоумении из-за реакции Армении на выпуск «Вестей недели»

Реакция властей Армении на заявления, сделанные в эфире телепередачи «Вести недели», вызывает недоумение. На это указала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова, и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом», — заметила Захарова.

Она добавила, что официальная позиция властей России хорошо известна армянской стороне.

«Мы последовательно говорим о комплексном разблокировании всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне», — уточнила дипломат.

Она напомнила, что речь идет о заявлениях глав России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в которых все четко обозначено.

Генеральный директор агентства «Россия сегодня» телеведущий Дмитрий Киселев в беседе с NEWS.ru ранее подчеркнул, что не знает, в каком именно выпуске программы содержалось возмутившее Армению высказывание.

Накануне министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян заявил о намерении страны заблокировать показ «Вестей недели».

Армянский МИД накануне вызвало российского посла Сергея Копыркина, чтобы передать ему ноту протеста по поводу выпуска «Вестей недели», который вышел в эфир 12 января. Дипломаты заявили, что в передаче содержались «искусственно генерируемые нарративы», которые якобы угрожают суверенитету и территориальной целостности страны.