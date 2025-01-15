Программу «Вести недели» предложили заблокировать в Армении

Министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявил о желании страны заблокировать показ «Вестей недели» с Дмитрием Киселевым. Об этом сообщил «Sputnik Армения» .

Ранее армянский МИД вызвал российского посла Сергея Копыркина и вручил ноту протеста. Недовольство вызвал выпуск от 12 января, в котором, судя по заявлению страны, озвучили «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Армении».

Сам Киселев в беседе с News.ru не стал комментировать происходящее.

«Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали Хартию о стратегическом партнерстве.