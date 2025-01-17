Власти США «отморозили уши назло маме», не купив у России пожарные самолеты Бе-20, которые помогли бы в тушении пожаров в Калифорнии. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в 2017–2019 годах США и Россия пытались подписать соглашение о купле-продаже 10 самолетов, но американская сторона решила приобрести воздушные судна с украинскими двигателями. Сделка тогда сорвалась из-за отказа Украины сертифицировать устройство.

Аналогичным образом развивалась ситуация с поставкой аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» в 2020 году в период пандемии коронавируса. Впоследствии оборудование российского производства в США утилизировали якобы в целях предосторожности.

«Сколько жизней они могли бы спасти, так никто и не посчитал», — заметила Захарова.

В пожарном департаменте Лос-Анджелеса ранее заявили, что пожар Палисейдс, который бушует в одноименном районе города, можно было предотвратить.