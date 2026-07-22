Захарова заявила, что Запад обвинил Иран в отказе от диалога для подготовки к войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад пользуется обвинениями в нежелании вести переговоры, чтобы найти повод для подготовки к конфликту. Так она прокомментировала в телеграм-канале заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Иран якобы не проявляет серьезного настроя на диалог.

«Просто весь мир уже понял, что такое „переговоры по-западному“: сначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне», — написала она.

Дипломат провела аналогию с ситуацией вокруг минских договоренностей по Украине. По ее словам, изначально западные страны обвиняли Россию в невыполнении условий, однако позже их же политики признали, что не считали эти документы инструментом полноценного урегулирования.

Ранее США пригрозили ударом по возможному новому ядерному объекту Ирана.