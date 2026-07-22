США пригрозили ударом по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

Соединенные Штаты намерены нанести мощный удар по предполагаемому ядерному объекту Ирана. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на встрече с главой Ливана Джозефом Ауном в Белом доме. Его слова привел ТАСС .

«Мы абсолютно будем атаковать. Новый объект, о котором они (СМИ — прим. ред.) говорят. <…> Они (власти Ирана — прим. ред.), возможно, пытаются воссоздать объект. <…> Мы нанесем удар по этому месту. По любому месту, где они хотя бы думают о ядерном [оружии], мы будем бить очень мощно», — заявил Трамп.

Американский лидер в беседе с журналистами заверил, что у Ирана нет расщепляющихся материалов в объемах, достаточных для изготовления боезарядов. Трамп добавил, что США отслеживают этот материал.

Глава Белого дома отметил, что удар США нанесут в ближайшее время, и Иран не сможет с этим ничего сделать.

В ответ на ночную атаку американских Вооруженных сил КСИР атаковал базу США в Иордании и уничтожил истребитель F-15.