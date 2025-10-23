Изъятие ЕС российских активов в интересах Украины не позволит киевскому режиму погасить свои долги, никаких репараций от России он не получит. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Данная авантюра лишь продлит агонию утратившего легитимность киевского режима, который не получит от России никаких репараций. Свои долги вернуть не сможет», — сказала она.

По словам Захаровой, европейским кураторам Украины придется понести ответственность за манипуляции с российскими резервами, а также платить по долгам, выданным украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Ранее бельгийский политик в беседе с изданием Politico заявил, что страна не будет блокировать план ЕС по использованию активов России на нужды Украины. При этом в Брюсселе обеспокоены из-за вероятных юридических последствий от использования российских резервов.