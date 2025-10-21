Бельгия не станет блокировать план ЕС по российским активам

Бельгия не планирует блокировать план Евросоюза по использованию замороженных российских активов на нужды Украины. Об этом сообщил бельгийский политик в беседе с изданием Politico .

В Брюсселе переживают из-за правовых последствий от использования российских активов. Как пояснил источник журналистов, Бельгия не станет выступать против поручения ЕК подготовить правовое обоснование для их применения. Заключения ЕС дадут «политическое добро» Еврокомиссии на действия в этом направлении после саммита в четверг.

В сентябре председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия не планирует конфисковывать замороженные активы России, но задействует их для предоставления кредита Украине. Основная часть арестованных в Европе государственных активов страны — свыше 200 миллиардов евро — находится на бельгийской платформе Euroclear.

Депозитарий часто высказывался против их изъятия, указывая на риск ответа со стороны России, которая может забрать европейские или бельгийские активы в других странах с помощью суда.

Ранее агентство DPA сообщило, что власти Германии могут отобрать у российского банка более 720 миллионов евро. Деньги конфискуют в пользу казны ФРГ.