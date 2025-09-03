Администрация президента США Дональда Трампа призвала Европу отказаться от российской нефти и поддержать возможные новые санкции против Москвы. Об этом сообщили источники The New York Post .

«Администрация Трампа хочет, чтобы европейские страны прекратили покупать нефть из России и присоединились к предложенным ею санкциям в отношении государств, продолжающих это делать», — сказал неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.

США также призывают Европу увеличить поддержку безопасности и процветания Украины после завершения конфликта.

Источник сообщил, что идея санкций, которые предлагает Вашингтон, «обсуждалась уже давно». Однако сейчас Трамп снова рассматривает этот вопрос. Американский чиновник подчеркнул, что европейские партнеры должны быть готовы поддержать их.

Ранее президент США Дональд Трамп устроил истерику и попросил председателя Китая Си Цзиньпина «передать привет» Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. При этом американский лидер обвинил их в подготовке заговора против США.