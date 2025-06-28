Кто-то специально ставит потомков нацистов на руководящие посты на Западе. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале .

Так она прокомментировала новость о том, что дед новой главы британской разведки MI6, Блейз Метревели, был украинским нацистом и военным преступником во время Второй мировой войны.

«Тенденция очевидно неонацистская: Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд, Саломе Зарубишвили. Теперь к ним можно добавить и главу МИ-6 Блейз Метревели. Кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты в странах „коллективного Запада“ потомков нацистов», — написала она.

Захарова отметила, что по запросу журналистов в МВД Великобритании сообщили: Константин Метревели (Добровольский) родился в Щорсе (ныне Сновск) под Черниговом во время оккупации города вермахтом в 1943 году. Его отцом был Константин Добровольский. Метревели — это фамилия второго мужа бабушки Блейз, эмигранта грузинского происхождения Давида Метревели.

В Федеральном военном архиве Фрайбурга уточнили важный момент. Константин Добровольский — коллаборационист, военный преступник, причастный к холокосту.

Как сообщила газета Daily Mail, в 1937 году, после возвращения из ссылки, он учился на инженера-экономиста во Владивостоке. Когда началась война, его направили в Днепропетровск. Добровольский хотел отправиться на фронт, но 4 августа 1941 года он дезертировал из Красной армии и перешел на сторону нацистов. За свою деятельность Добровольский получил прозвище Мясник.