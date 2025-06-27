Дед нового руководителя британской разведки MI6 Блейз Метревели — Константин Добровольский — мог сотрудничать с нацистами во время Второй мировой войны. Об этом сообщило Daily Mail .

Ранее стало известно, что что отцом главы MI6, вероятно, был уроженец Украины Константин Метревели (Добровольский), который получил гражданство Великобритании в 1960-х годах.

По данным журналистов, он родился в 1906 году в Черниговской области в семье немца с польскими корнями и украинки. После революции его семья лишилась поместья, а в 1926 году он был осужден на 10 лет ссылки за антисоветскую агитацию, антисемитизм и сокрытие происхождения.

В 1937 году, вернувшись из ссылки, он обучался на инженера-экономиста во Владивостоке, а с началом войны был направлен в Днепропетровск. Добровольский попросил отправить его на фронт, а уже 4 августа 1941 года дезертировал из Красной Армии и перешел на сторону нацистов.

По данным издания, он служил в танковом подразделении СС, а в сохранившихся рукописных письмах, подписанных нацистским приветствием, хвастался участием в уничтожении евреев и убийствах сотен партизан. Как отметило Daily Mail, за свою деятельность он получил прозвище «Мясник».

Ранее журналист из Италии извинился за символику СС в репортаже об Украине. Он выпустил материал с украинским военным, у которого была кепка со знаком дивизии СС.