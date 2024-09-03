Захарова заявила, что Лай Циндэ неправомочен говорить от имени Китая

Захарова: глава Тайваня не имеет права говорить от имени Китая о территориях РФ

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ не имеет права делать какие-либо заявления по поводу российских территорий от имени Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее процитировала пресс-служба министерства.

«Глава тайваньской администрации неправомочен делать какие-либо заявления от имени Пекина. Остается только пожелать Тайбэю не переоценивать себя, когда заглядывается на что-то чужое», — сообщила Захарова.

Представитель МИД добавила, что Москву не интересуют мнения отдельных политиков, «обуреваемых реваншистскими синдромами». Захарова подчеркнула, что подобные высказывания главы Тайваня не несут ничего хорошего ни ему, ни жителям республики.

Представитель МИД России рекомендовала Циндэ плотнее заняться экономическими проблемами острова. Кроме того, Захарова напомнила, что Россия и Китай зафиксировали взаимный отказ от любых территориальных претензий в 2001 году.

Ранее Циндэ заявил, что, если претензии Китая к Тайваню касаются территориальной целостности, то он должен «забрать» у России земли Дальнего Востока.